РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Во Дворце спорта «Триумф» Люберец 7 декабря пройдет премьера фильма «Кислота» в рамках областного кинофестиваля «Точка зрения. Молодежный сеанс», говорится в сообщении пресс-службы ГУСК МО.

«Премьерный показ фильма «Кислота» режиссера Александра Горчилина состоится 7 декабря в Люберцах в рамках областного кинофестиваля «Точка зрения. Молодежный сеанс». Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и министр культуры Московской области Нармин Ширалиева встретятся с молодежью Подмосковья во Дворце спорта «Триумф», – отмечается в сообщении.

В рамках проекта «Диалог на равных» Ширалиева расскажет о современном кинематографе. Плещева в процессе премьерного показа фильма совместно с творческой группой картины пообщается с ребятами о самоопределении.

В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек. Представит картину ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев. Начало в 15:00.

«Мы не случайно выбрали именно фильм «Кислота» для демонстрации и обсуждения его с молодежью Подмосковья. В картине прямым языком, понятным для всех возрастов, описано все то, чем живет современная молодежь и то, что может присутствовать в ее жизни. Поэтому по итогам просмотра фильма мы совместно с творческой группой картины поговорим с молодежью о самоопределении», – отметила Плещева.

Она добавила, что на обсуждении также на примере сюжетной линии фильма выявят и обсудят современные ценности, заботы и кумиров сегодняшней молодежи. Важно также показать этот фильм родителям.

По словам Ширалиевой, один из главных секретов кинематографа как мощнейшего средства массового воздействия состоит именно в этом моменте совместного переживания. А когда после просмотра фильма можно сразу же обменяться впечатлениями, да еще с создателями фильма – это уже личностный рост.

Фильм «Кислота» – режиссерский дебют актера Александра Горчилина. Он повествует о сегодняшнем поколении молодых людей, живущих в полном комфорте в эру социальных сетей. Новый открытый мир без границ усложняет задачу выбора и самоопределения: кем быть и кого любить.

Фильм получил приз за лучший дебют на престижном российском кинофестивале «Кинотавр». Главные роли исполнили молодые актеры театра и кино Филипп Авдеев и Александр Кузнецов.