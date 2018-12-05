РИАМО - 5 дек. Инвестиции в строительство первых четырех Московских центральных диаметров (МЦД) оцениваются в сумму не менее 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестиций потребуется не меньше 300 миллиардов рублей – на первоочередные четыре линии. Проект реализуется совместно с РЖД. Часть будет выделена из федерального бюджета, часть – из городского», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Он отметил, что первые два диаметра (МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск) с пассажиропотоком 91,5 миллион человек в год могут быть готовы уже к концу 2019 года. Эти МЦД позволят пересечь Москву по диагонали, не сделав ни одной пересадки, за 30-40 минут.

Хуснуллин также напомнил, что Московские центральные диаметры будут интегрированы с метро и МЦК.