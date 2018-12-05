РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В подмосковных Люберцах выбрали нового заместителя председателя совета депутатов, им стал Александр Шлапак, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в здании администрации муниципалитета прошло очередное заседание совета депутатов.

«Нынешний заместитель председателя совета депутатов городского округа Люберцы попросил снять с него полномочия по уважительной причине. Как председатель, предлагаю на эту должность кандидатуру Александра Шлапака. Он уже давно работает в аппарате, зарекомендовал себя как человек, конструктивно решающий вопросы, пользуется авторитетом», – сказал председатель совета депутатов Сергей Антонов.

Он добавил, что депутаты проголосовали единогласно. Шлапак поблагодарил коллег за доверие.