РИАМО – 5 дек. В Московской областной думе, в рамках празднования 25-летия, стартовала международная конференция на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Добрый день, уважаемые участники конференции! Мы рады приветствовать вас в стенах Московской областной думы. Сегодня в рамках 25-летия со дня образования Московского областного думы мы с вами проводим международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога», - сказала первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Она отметила, что на конференции планируется рассмотреть вопросы: сохранение культурного наследия, экологической безопасности и поддержки волонтерского движения.

В раздаточном материале добавляется, что в конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

Кроме того, в рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.