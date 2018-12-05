РИАМО - 5 дек. Объект-недострой «СУ-155» на Балаклавском проспекте в Москве завершит компания «РК строй», при этом работы не затронут особо охраняемую территорию «Природно-исторический парк «Битцевский лес», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду, Хуснуллин прокомментировал появившиеся сообщения, что для достройки недостроя на Балаклавском проспекте якобы предполагается прямо на границе Битцевского леса построить еще несколько жилых и иных зданий, а также три многоэтажных гаража.

«Хочу подчеркнуть, что стройка никоим образом не затрагивает границ зон охраняемого природного ландшафта, объектов природного комплекса и особо охраняемых природных территорий. В настоящее время проект проходит публичные слушания, в которых могут принять участие все желающие. Замечания и предложения жителей обязательно будут учтены», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что недострой на Балаклавском проспекте будет достраивать «РК строй». Работы начнутся сразу после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы.

«Финансовые средства имеются: выделены деньги на все изыскательские работы, необходимые дополнительные геологические и экологические исследования, оформление документации. В ближайшее время будет получено положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Все делается для того, чтобы люди как можно скорее смогли въехать в свои новые квартиры», - сказал заммэра.

По его словам, инвестиционный контракт был заключен еще в 2007 году. Под проект в том числе была отведена земля, на которой находились гаражи с неоформленной собственностью. Чтобы дальше реализовать этот проект, владельцам гаражей должны выплатить компенсацию.

«Ничего там дополнительного строиться не будет. Только то, что было предусмотрено инвестконтрактом изначально. Что касается освоения территории рядом с долгостроем, то речь идет исключительно о комплексном освоении территории», - подчеркнул Хуснуллин.

Помимо завершения строительства проблемного дома, там планируется возвести новый жилой комплекс для нужд города. Все это будет обеспечено необходимой социальной и другой инфраструктурой в пешей доступности. Так, рядом с жильем будут построены школьный учебный корпус на 300 мест, детский сад на 125 мест, ФОК, магазин и три гаража. Кроме того, построят улицы местного значения, будет проведено комплексное благоустройство, заключил Хуснуллин.