РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Депутаты городского округа Люберцы в среду единогласно приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в здании администрации Люберец прошло очередное заседание совета депутатов. На нем представили проект бюджета на 2019-2021 годы. Ранее по нему прошли публичные слушания.

«Бюджет – основной документ. Проделана была большая работа, прежде чем депутаты его приняли. Суть в том, что мы ориентированы на софинансирование с областью. Мы участвуем во всех программах, на это также нужны и муниципальные деньги. Как правило, 30% в различных программах оплачивает муниципалитет. У нас идет плотная работа с советом депутатов», – сказал глава горокруга Владимир Ружицкий.

Согласно проекту, общий объем доходов в 2019 году составит свыше 10 миллиардов 74 миллионов рублей, а расходов- более 10 миллиардов 238 миллионов рублей. Дефицит бюджета составит около 164 миллионов рублей. Также планируется, что объем доходов в 2020 году составит более 9 миллиардов 917 миллионов, расходов – свыше 10 миллиардов рублей. Дефицит составит 92,2 миллиона рублей.

В 2021 году размер доходов составит свыше 9 миллиардов 71 миллиона, расходов – 9 миллиардов 352 миллионов рублей, дефицит бюджета в таком случае составит свыше 281 миллиона рублей.