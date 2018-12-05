РИАМО - 5 дек. С вводом новых станций метрополитена и линий Московских центральных диаметров столица достигнет уровня Нью-Йорка по обеспеченности жителей рельсовым транспортом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Нас спрашивают – зачем вы столько строите метро, у вас и так обеспеченность метро хорошая? А я отвечу: когда мы все достроим (метро и МЦД), то по обеспеченности рельсовым транспортом Москва будет сопоставима с Нью-Йорком. С городом, где самый интегрированный общественный транспорт в мире. У нас появятся сотни новых маршрутов, и у человека будет выбор – на чем ехать. Мы это сделаем. Мы работаем над этим, я бы сказал, на пределе человеческих возможностей», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Он подчеркнул, что по сравнению с другими мегаполисами мира Москва находится в лидерах по использованию общественного транспорта: в российской столице им пользуется 70% населения.

«Я все время привожу в пример Гонконг. Наш диппредставитель рассказывал мне, как добирается до работы: сначала 10–15 минут по железной дороге, потом пересадка на метро. Он не пользуется служебной машиной. И не потому, что его кто-то заставил, а просто созданы такие условия, когда машина не нужна. Вот и мы должны создать такие же условия: если человек хочет, то он едет в машине; не хочет – на общественном транспорте», - отметил Хуснуллин.