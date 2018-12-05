РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В деревне Матвеевское Подольска отловили двух агрессивных безнадзорных собак, которые растаскивали мусор по округе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором попросила отловить безнадзорных собак в деревне Матвеевское. Она отметила, что две собаки растаскивают мусор по округе. Также они могут проявлять агрессию в сторону людей.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории Подольска в деревне Матвеевское и сообщает, что отлов безнадзорных животных в количестве двух особей произведен», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.