РИАМО - 5 дек. У московских властей нет оснований для расторжения контракта на снос и последующую застройку двух кварталов района Кунцево, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее жители Кунцева выступили против строительства 26-этажного дома на улице Ивана Франко. После возведения высотки компания ПИК собирается передать ее городу. Новостройка должна стать первой в рамках утвержденной мэрией реконструкции кварталов 47-48 Кунцева, предполагающей снос 37 пятиэтажек. Верховный суд РФ подтвердил законность постановления правительства Москвы, которым утверждено строительство высотки в Кунцеве.

«Проект прежней городской власти стартовал 10 лет назад по так называемой старой программе сноса. Это кварталы пятиэтажек, которые не входили в программу сносимых серий. Тогда сами жители большинством голосовали за этот проект. Градостроительная документация вся есть. Верховный суд РФ признал законным это решение», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Он добавил, что у нынешних властей Москвы нет оснований для расторжения контракта 10-летней давности.

«Юридически застройщик имеет все документы на руках, люди получат новые квартиры. У власти должна быть ответственность за юридически принятые решения», - отметил Хуснуллин.

Он также прокомментировал недовольство жителей Кунцева высотностью будущих новостроек.

«Чтобы поднять волну и завершить переселение двух этих районов, застройщик должен построить дом в 26 этажей. Эта высотность потом «окупится» для жителей в ходе реконструкции всего квартала – в виде высвобождения площадок для озеленения, парковок, игровых и спортивных площадок», - пояснил заммэра.