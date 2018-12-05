РИАМО (РЕУТОВ) - 5 дек. Спортсмен Богдан Усольцев из подмосковного Реутова стал победителем молодежного первенства мира по самбо, соревнования проходили в городе Нови-Сад (Сербия), сообщил Реутовскому информагентству тренер самбиста Александр Абрамов.

По данным агентства, ранее 14-летний спортсмен одержал победу в первенстве России, став лучшим из 638 кандидатов, представлявших 71 субъект Российской Федерации.

«Победа Богдана в молодежном первенстве по самбо стала результатом шестилетних тренировок спортсмена. Карьеру Богдан начинал в московском клубе в Вешняках. Последнее время тренируется в реутовском физкультурно-оздоровительном комплексе, где стал кандидатом в мастера спорта», – сказал Абрамов.

По его словам, Усольцев тренируется шесть раз в неделю по 2,5 часа. В программу входят занятия на ковре, общая физическая подготовка и футбол.