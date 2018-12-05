РИАМО - 5 дек. Высотные дома для переселенцев по программе реновации в Москве будут строить в редких случаях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Там, где мы можем не уплотняться и не ставить [высотки], мы стараемся этого не делать. Тридцатиэтажные дома, надеюсь, будут редкостью», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Заммэра подчеркнул, что для города строить высотные дома невыгодно экономически.

«Экономика ухудшается. Себестоимость такого дома выше, во-вторых, он строится дольше. Поэтому мы каждое решение о строительстве высотного дома принимаем скрепя сердце», - отметил Хуснуллин.

По его словам, москвичи не всегда относятся с пониманием к решению о строительстве высоток.

«Выбор или такой, или сказать: ладно, ребят, мы будем строить малоэтажные дома, но вы будете ждать 15-20 лет. И жители, когда с ними начинаешь разговаривать, сами говорят: конечно, нам лучше быстрее переехать в высотный дом гарантированно в своем районе, чем жить на стройке 15 лет, пока весь район застроится», - сказал Хуснуллин.