РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В подмосковном Королеве стартовала благотворительная акция «Новогоднее чудо», передать подарки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно до 25 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» проводится комиссией по делам несовершеннолетних.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей города принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», которая проходит с 5 по 25 декабря. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, тоже ждут новогоднее чудо и праздник. В ваших силах помочь устроить праздник и для них», – говорится в сообщении.

Сладкие подарки для детей принимаются по адресу: улица Октябрьская, дом №5, 3 этаж, кабинеты 1, 2, 12. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(495)516-57-03, 8(495)516-00-99. Сладкие подарки будут доставлены детям в канун Нового года.