РИАМО - 5 дек. В настоящее время около 5 тысяч жителей столицы переселяются в новые квартиры в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Около 5 тысяч человек сегодня уже переселяются (из пятиэтажек – ред.). Людям не приходится ждать, когда построят стартовые дома, – жилищные условия они смогут улучшить уже сейчас. Задача – до конца года передать документы на новые квартиры еще 5 тысячам человек. С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все наши опасения, программа реновации пошла», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Он отметил, что городские власти сконцентрировали все силы на поиске стартовых площадок реновации, потому что чем больше их найдут в районе проживания переселенцев, тем больше людей переедет.

«У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 миллиона квадратных метров», - добавил Хуснуллин.

По словам заммэра, уже 94 переселенца из пятиэтажек изъявили желание докупить дополнительные метры.