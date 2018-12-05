РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске на Симферопольском шоссе фура протаранила разделительное ограждение, в результате ДТП образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» один из свидетелей происшествия.

«Я проезжал сегодня (5 декабря - ред.) мимо в районе 6:20 утра. На Симферопольском шоссе в Подольске (недалеко от Объездной дороги) увидел, что фура протаранила дорожное ограждение (разделитель между Симферопольским шоссе и дублером в сторону Москвы). На тот момент на данном участке уже была большая пробка», – сказал свидетель.

В результате ДТП фура снесла дорожное ограждение и повредила полуприцеп, из которого выпал товар.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:36, на данном промежутке автодороги образовалась почти пятикилометровая пробка. Движение затруднено на Симферопольском шоссе и Объездной дороге.