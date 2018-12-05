РИАМО - 5 дек. В последние месяцы жилье классов эконом и комфорт подорожало в Москве на 2-5%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По данным наших аналитиков, за последние несколько месяцев цены на жилье в разных сегментах немного выросли. Элитное жилье и жилье премиум-класса пока стоят, а эконом, комфорт подросли на 2-5%. В ноябре зарегистрировано рекордное число договоров долевого участия. Второй рекорд – объем выданной ипотеки», - сказал Хуснуллин в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

Заммэра подчеркнул, что власти выдают много разрешений на строительство в новой Москве, на ранее депрессивных территориях, например, в бывших промзонах. При этом не выдается разрешение на возведение одного жилого дома – каждый проект предусматривает комплексную застройку.

«Главное – достичь эффекта пешей доступности и чтобы транспортная сеть не перегружалась. То есть все делается для того, чтобы у людей все необходимое было под рукой, чтобы они экономили свое время в поездках по городу, чтобы рядом создавались рабочие места», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что 92% новостроек в столице покупают москвичи и 8% – иногородние.

«Когда цены на жилье росли очень быстро и в городе был недостаток предложения, многие москвичи купили квартиры в Московской области. И сейчас, когда цены в столице стабилизировались, они начали возвращаться в Москву», - сказал заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что в трехлетней перспективе в Москве будет вводиться более 8 миллионов квадратных метров недвижимости ежегодно. В этом году ввод жилья составит около 3,5 миллионов квадратных метров, что соответствует уровню прошлого года.