РИАМО - 5 дек. В городском округе Троицк в новой Москве водитель KIA Stinger совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, после чего скрылся, три пострадавших в аварии пассажира Lada получили медицинскую помощь, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

ДТП произошло 4 декабря в 17:10, после столкновения KIA Stinger скрылся с места происшествия.

«В 22:20 в этот же день по адресу: Москва, городской округ Троицк, улица Лесхозная, дом 7 <…> автомобиль KIA Stinger был задержан под управлением владельца. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено состояние алкогольного опьянения», – сказал собеседник агентства.

В результате ДТП трех пассажиров Lada Largus доставили в медучреждение, где им оказали помощь и отпустили.

Составлен протокол об административном правонарушении. Проходит проверка.