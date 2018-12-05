РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Порядка 27 миллионов рублей выделили из областного и муниципального бюджетов на новую станцию обезжелезивания на ВЗУ-12 в поселке Малаховка городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду посетил ВЗУ-12 в Малаховке на улице Пионерская, где четвертый день работает новая станция обезжелезивания.

«Станция обезжелезивания – это недешевое удовольствие. Водоносные слои в ближнем Подмосковье, в том число в Люберцах, содержат много железа. Люди жалуются на то, что в воде остается желтый осадок. Теперь в Малаховке будет работать станция обезжелезивания. Цена вопроса 27 миллионов рублей, из них чуть более 19 миллионов – это областной бюджет, порядка 8 миллионов – муниципальный», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что станция работает уже четвертый день и обслуживает порядка 15 тысяч жителей поселка, проживающих в многоквартирных домах и в частном жилом фонде, учреждения культуры, поликлинику, три школы, три детских сада, МГАФК, промышленные объекты, находящиеся в центральной части поселка Малаховка.

«Думаю, что горожане смогли ощутить изменения. Хотя для того, чтобы промыть и очистить все водопроводы от прежней воды, нужно какое-то время», – отметил глава.

По его словам, вопросы, касающиеся воды, школ, детсадов, муниципалитет решает совместно с областным правительством.

«Есть программа губернатора Подмосковья «Чистая вода», мы в нее вошли. Именно по ней и построена станция обезжелезивания. Реконструкция ВЗУ-12 была запланирована в 2017 году, в обоих бюджетах были зарезервированы деньги. В середине 2018 года были проведены аукционы. Сами работы заняли два месяца», – пояснил Ружицкий.

Он отметил, что есть еще ряд вопросов по воде в деревне Марусино и поселке Красково – их обслуживают ВЗУ-3 и 21. В следующем году приступят к их реконструкции. ВЗУ-11 тоже планируют реконструировать максимум через два года.

По словам генерального директора «Люберецкого водоканала» Петра Лирника, ВЗУ имеет три скважины 1957, 1963, 1971 годов постройки. Их проектная производительность – 5,3 тысячи кубических метров в сутки, фактическая – 2,3 тысячи кубических метров в сутки.

«Насосы на станции установлены импортные, остальное все российское. Эту станцию будет обслуживать один человек, она будет работать в автоматическом режиме», – заключил глава.