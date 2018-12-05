РИАМО - 5 дек. Из-за потепления в среду в Москве ожидаются ледяные дожди, они наиболее вероятны в полуденные часы и в вечерний час пик, сообщается на сайте «Метеовести».

Синоптики предупредили, что в среду ледяные дожди могут существенно осложнить дорожное движение на значительной части Русской равнины.

«В столице России максимальная температура прогнозируется около нуля градусов. Однако интенсивность осадков будет слабой – за сутки около 1 миллиметра. Вероятность их перехода в фазу ледяных дождей достигнет максимума в полуденные часы и вечерний час пик», - говорится в сообщении.

В конце недели ожидается похолодание, дневная температура окажется немного ниже средних многолетних значений. В эти дни осадки в столице перейдут в фазу снега.

«Вообще же в ледяных дождях в начале зимы нет ничего удивительного. Именно в декабре их повторяемость наиболее велика», - добавили синоптики.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за гололеда.

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