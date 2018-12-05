РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Председателю совета депутатов городского округа Люберцы Сергею Антонову вручили награду Мособлдумы «За вклад в дело развития законодательства», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в здании администрации муниципалитета прошло очередное заседание совета депутатов.

«Наш совет депутатов существует уже давно. Он отметил себя прекрасной работой. Председатель совета депутатов Сергей Антонов тоже заслуживает уважения и награды Московской областной думы «За вклад в дело развития законодательства», – сказал депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Также диплом Мособлдумы вручили совету депутатов горокруга.