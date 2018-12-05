РИАМО - 5 дек. В доме правительства Московской области торжественно вручили ключи дольщикам дома-долгостроя, расположенного в ЖК «Новый Раменский», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мы можем подвести предварительный итог нашей совместной работы, работа выполнена, и один из десяти домов построен. Хочу поблагодарить вас за эту совместную работу, хочу поблагодарить ФСК «Лидер». Уважаемые граждане, хочу поблагодарить вас за ваше терпение, вашу критику в наш адрес, пожелать вам тепла и семейного уюта в ваших новых долгожданных квартирах», - сказала заместитель министра строительного комплекса Московской области Юлия Баринова.

В свою очередь глава Раменского района Андрей Кулаков отметил, что церемония стала возможна благодаря серьезной плодотворной работе, которая была проделана.

«Так получилось, что в таких условиях оказались 3 тысячи семей, десять многоэтажных домов, конечно, это была колоссальная проблема. Губернатор поддержал, принял решение и с его помощью был привлечен новый застройщик, который зарекомендовал себя ответственным застройщиком», - добавил Кулаков.

Возведение долгостроя началось в 2013 году, первоначальный срок окончания строительства был запланирован на 4 квартал 2015 года. Однако в связи с финансовыми проблемами застройщика в июле 2016 года работы на строительной площадке приостановили. Таким образом, не были соблюдены плановые сроки завершения строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию.

Министерство строительного комплекса Московской области определило механизм, позволивший обеспечить права граждан, инвестировавших средства в строительство корпуса №9 ЖК «Раменский», путем привлечения нового инвестора – ООО «ФСК «Лидер».

Участниками долевого строительства жилого дома №9 являются 563 гражданина. Новостройка имеет переменную этажность (19-22 этажа), состоит из 6 секций, включающих 586 квартир. Общая площадь квартир составляет порядка 27,4 тысячи квадратных метров.

Всего ФСК «Лидер» взяла на себя обязательство достроить 10 корпусов в ЖК «Раменский» общей площадью 220 тысяч квадратных метров на 3060 квартир. К достройке комплекса компания приступила в августе 2017 года. Завершить достройку оставшихся 9-ти корпусов корпорация планирует в 2019 году.