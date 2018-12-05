РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 дек. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на шоссе Энтузиастов в Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 4 декабря в 14:20 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом №45», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 8 человек. Пострадавших нет.