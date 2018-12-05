РИАМО - 5 дек. На первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро запустят поезда «Москва», составы начнут перевозить пассажиров к открытию станции «Савеловская» БКЛ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К открытию «Савеловской» наши самые современные поезда будут курсировать на пяти линиях Московского метрополитена. Наиболее внимательные москвичи уже заметили состав нового поколения на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, где он пока ходит без пассажиров, потому что машинисты осваивают новинку», – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Пассажиры смогут проехать на поездах «Москва» не только по первому участку БКЛ, но и по Солнцевской линии – здесь используют одни и те же составы, закрепленные за депо «Солнцево», добавляется в сообщении.

Впервые состав «Москва» запустили в прошлом году на самой загруженной линии – Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А этой весной инновационные поезда появились на Калужско-Рижской линии. Также поезда курсируют на Филевской линии метро.

Каждый состав адаптирован для маломобильных пассажиров. По всему поезду организован сквозной проход. В вагонах оборудованы интерактивные дисплеи и зарядки для мобильных устройств. Здесь установлены улучшенная система кондиционирования и усиленная шумоизоляция.