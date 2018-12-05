РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска проводят проверку по факту тройного ДТП на автотрассе М–2 «Крым», в результате которого погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

По предварительным данным, 4 декабря на 28-м километре автодороги М–2 «Крым» в Подольске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель Renault Logan (мужчина 1986 года рождения) въехал в стоящую «Газель», остановившуюся из-за технической неисправности. «Газель» из-за удара отбросило на правую полосу, и в нее въехала машина ВАЗ.

«Автомашина ВАЗ из-за столкновения съехала в кювет. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – сказал сотрудник.

Он добавил, что водитель Renault Logan скончался на месте от полученных травм.