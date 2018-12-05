РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В деревне Ордынцы подмосковного Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 4 декабря в 20:19 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Ордынцы. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 23:15. В результате пожара никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие две единицы техники и восемь человек.