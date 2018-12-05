РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 дек. В подмосковном Дзержинском свыше 300 детей посетят социальную елку 7 января, мероприятие состоится во Дворце культуры «Энергетик», сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.
«Более 300 дзержинских детей из многодетных и малообеспеченных семей получат сладкие подарки и приглашения на новогодние представления. Социальная «Рождественская елка» традиционно пройдет в городе 7 января в 12:00 во Дворце культуры «Энергетик», – написал Панаморенко.
Он добавил, что на елке пройдут игры и конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также дети увидят цирковое шоу с животными.
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