РИАМО - 5 дек. В Бескудниковском районе на севере Москвы по программе реновации в новостройки начали переезжать жильцы третьей пятиэтажки, всего в трех домах сейчас отселяют 319 квартир, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Семнадцатого ноября стартовало переселение из пятиэтажек №№52 и 54 на Бескудниковском бульваре, 4 декабря «поехал» дом №89, корпус 1, который находится на Дмитровском шоссе. Суммарно в отселяемых домах насчитывается 319 квартир», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что для нужд переселения в районе к настоящему времени переданы под фактическое заселение пять стартовых домов по адресам: Бескудниковский бульвар, дома №№3, 5, 11, корпуса 1 и 13, а также новостройка на Дмитровском шоссе, дом №68.

«Всего в районе Бескудниковский в программу реновации включено 37 домов. Утверждено 15 стартовых площадок. В САО насчитывается 514 домов, подобраны 39 «стартов». При этом три новые площадки были добавлены 27 ноября на заседании президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Две - в Дмитровском районе, одна - в Коптеве», - уточнил Левкин.

На данный момент для реализации программы реновации уже утверждены 295 площадок с градостроительным потенциалом 4,5 миллиона квадратных метров. Работа по поиску новых стартовых площадок продолжается. Подробнее с их перечнем можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

По словам Левкина, с момента практической реализации программы реновации, то есть с начала 2018 года, и на сегодняшний день идет переселение жителей из 28 старых домов в 22 новостройки, которые находятся в шести округах: ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ВАО. При этом один дом - №3 на улице Константина Федина - полностью расселен, а дом №5 на улице Константина Федина расселен и демонтирован по технологии умного сноса.