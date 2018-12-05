РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Организацию в подмосковном Подольске привлекут к административной ответственности за размещение отходов производства на сельхозземле и неисполнение предписаний Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В октябре текущего года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в Подольске ООО «Мехмастерские». В результате было выявлено, что предписание так и не было выполнено.

«В частности, организация не провела комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель, а также не разработала и не представила информацию, которая предусмотрена законом. Нарушенная часть участка не освобождена от размещения на нем отходов производства и потребления, а также навалов строительного происхождения», – говорится в сообщении.

За невыполнение в срок законного предписания Управлением в отношении ООО «Мехмастерские» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в мировой суд для принятия соответствующего решения.