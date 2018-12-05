РИАМО - 5 дек. «Мострансавто» проводит дополнительный инструктаж водителей по безопасности движения в условиях ледяного дождя, который ожидается в среду, сообщил РИАМО представитель пресс-службы автотранспортного предприятия.

На среду в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда. По прогнозу Гидрометцентра России, на западе и северо-западе Подмосковья пройдет ледяной дождь, который к вечеру дойдет до столицы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий во всех филиалах «Мострансавто» принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Специалисты подготовят автобусы и транспортную инфраструктуру предприятия к работе в сложных погодных условиях. С водительским составом будут проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчерские службы предприятия организуют взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог. Также техслужба перевозчика усилит контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования.

В «Мострансавто» напомнили пассажирам, что при наличии наледи на дорогах нужно быть внимательными при посадке в автобус, также необходимо держаться за поручни во время движения транспортного средства.