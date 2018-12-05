РИАМО - 5 дек. С января 2019 года жители столицы смогут оплачивать парковку на коммерческих объектах через приложение «Парковки Москвы», пишут в среду «Известия».

В частности, можно будет оплатить стоянку в торговых, бизнес-центрах, в отелях.

«Приложение покажет количество свободных парковочных мест. Соответствующие изменения появятся в январе следующего года», – говорится в статье.

Как сообщает представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», в сервис уже внесены сведения о местоположении и тарифах 1,5 тысяч коммерческих стоянок на 200 тысяч машино-мест.

Сейчас оплатить парковку в подобных местах можно через специальные терминалы, картой либо наличными.

Также в столице действуют и другие онлайн-сервисы – ParkApp, «Яндекс.Навигатор». Тем не менее специалисты не уверены, что мобильные приложения составят конкуренцию терминалам. Приложения подразумевают оплату только в безналичной форме, к тому же в их работе возможны сбои. Обычные паркоматы более надежны в этом плане.