РИАМО - 5 дек. Информация об объявлении в столице плана «Сирена» в связи с поиском вооруженного военнослужащего, который самовольно покинул место службы во Владимирской области и направился в Москву, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее некоторые СМИ писали, что в Москве объявлен план «Сирена» в связи с поиском военного, который с автоматом Калашникова и двумя полными магазинами патронов самовольно покинул стратегический объект во Владимирской области и направился в столицу.

«Информация не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.