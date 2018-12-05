РИАМО – 5 дек. Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву, сообщает в среду ТАСС.

«В городе Муроме военнослужащий, охранявший стратегический мост, самовольно покинул охраняемый объект и выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ-2108 черного цвета. Сейчас его ищут полицейские», - говорится в сообщении.

У сбежавшего с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз военный был замечен в Ленинском районе Подмосковья.