РИАМО – 5 дек. Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву, сообщает в среду ТАСС.
«В городе Муроме военнослужащий, охранявший стратегический мост, самовольно покинул охраняемый объект и выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ-2108 черного цвета. Сейчас его ищут полицейские», - говорится в сообщении.
У сбежавшего с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз военный был замечен в Ленинском районе Подмосковья.
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