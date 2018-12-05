РИАМО - 5 дек. На северо-западе столицы загорелся приют для бездомных животных, несколько животных погибли, около 20 вывели до прибытия пожарных, возгорание ликвидировано, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в приюте для животных поступило в среду в 04:04. Возгорание произошло по адресу: улица Нижние Мневники, дом 37 (СЗАО).

«Установлено, что происходит открытое горение отдельно стоящего деревянного одноэтажного здания по всей площади (200 квадратных метров), шел густой черный дым. Со слов администрации, это приют бездомных животных. <…> До прибытия подразделений из горящей постройки администрацией были выведены 20 животных», – говорится в сообщении.

В пожаре погибли животные. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

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