Новые имена московских аэропортов, которые выбрали в ходе всероссийского конкурса «Великие имена России», вызвали широкий резонанс в соцсетях. Итоги объявили во вторник вечером, и пользователи начали активно их комментировать.
Шереметьево имени Пушкина
Всего в конкурсе «Великие имена России» участвовали 42 российских аэропорта. Проголосовать за имена, которые присвоят воздушным гаваням России, россияне могли на сайте проекта. Итоги голосования подвели 4 декабря в Общественной палате РФ.
В частности, жители Московского региона выбирали имена для аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».
В итоге стало известно, что аэропорт Шереметьево будет называться в честь великого поэта Александра Пушкина. Пушкину в конкурсной борьбе уступили Дмитрий Менделеев (18% голосов), Константин Рокоссовский (15%) и Андрей Туполев (26%).
Международный аэропорт Домодедово теперь будет носить имя выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова – он вырвался вперед с 71% голосов. В качестве альтернатив предлагались имена Георгия Жукова (13%), Михаила Кутузова (9%) и Евгения Примакова (5%), но они потерпели поражение.
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С Внуковым не определились
Больше всего, по мнению некоторых пользователей, повезло аэропорту Жуковский в Подмосковье, который даже не пришлось переименовывать.
Но это уже другой Жуковский друзья мои pic.twitter.com/hecsz9qgGw— Igor (@krupenkov) 4 декабря 2018 г.
А вот с именем для аэропорта Внуково пока не определились, решение по нему примут в ближайшие дни. Всего за наименование аэропорта Внуково проголосовали 130,7 тысячи человек, и большинство из них отдали свои голоса за имя академика Сергея Королева (43%). Еще по 28% проголосовали за Андрея Туполева и Константина Циолковского.
Кстати, Москва отвоевала имя Пушкина у Питера. Аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга, за который боролись сторонники Александра Невского, Петра Великого и Александра Пушкина, выходит во второй тур, как и некоторые другие аэропорты, вокруг которых развернулись настоящие баталии.
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«Садиться под стихи»
После объявления итогов конкурса тут же посыпались критические и юмористические твиты. Пользователи Twitter попытались осмыслить новые наименования и связать их с привычными названиями аэропортов.
Некоторые пользователи предположили, что новые названия вряд ли приживутся, потому что «притянуты за уши».
Аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова - итоги голосования.— Юлия Витязева (@Vityzeva) 4 декабря 2018 г.
Очень хорошие названия. Но взлетать и приземляться мы все равно будем в Шарике и Домике. Ну и Внучке. Куда ж без него😉
Другие стали шутить на тему того, что теперь самое время переименовать Пушкинскую площадь в честь Шереметьева. «Аэропорт Шереметьево им. Пушкина – Пушкинская площадь им. Шереметьева», - написал в Twitter пользователь Беспартийный.
Аэропорт Шереметьево им. Пушкина. Пушкинская площадь им. Шереметьева.— Беспартийный (@Petrovichmos) 4 декабря 2018 г.
Третьи придумывают рифмы к новым наименованиям.
аэропорт имени пушкина, терминал колотушкина— Evgeny Volokhin (@parlarenostro) 4 декабря 2018 г.
А четвертые уже предвидят возможную путаницу. Как бы теперь по ошибке вместо Шереметьево не приехать в подмосковный город Пушкино, где самолеты не летают».
Только самое главное - не перепутать теперь аэропорт Пушкино с городом Пушкино ))). Напомню, в городе Пушкино самолёты не летают =))) https://t.co/FFJZ3dIZRU— Alexandre Alenin (@alexandrealenin) 4 декабря 2018 г.
Беспокоятся не только москвичи – жители Санкт-Петербурга тоже готовятся к недоразумениям с таксистами.
"Мне на Александра Невского, пожалуйста"— дно душевное (@radomskiy_) 4 декабря 2018 г.
*через 10 минут, не понимая куда едет водитель*
" НЕ В АЭРОПОРТ <KZNM"
Но тут есть и свой плюс – «будем теперь под стихи садиться», комментируют остроумные пользователи Twitter.
Например, пользователь «Твиттера» под ником Генси, недолго думая, уже придумал несколько четверостиший.
Мой дядя самых честных правил,— Генси ☮ (@fcuktv) 4 декабря 2018 г.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И назвал мной аэропорт.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
И стал я именем для аэропорта»
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«Пешком за обозом»
Новое имя аэропорта Шереметьево тоже вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
Предлагаю называть аэропорты не именем одного великого человека, а именем двоих, троих и более! Аэропорт "Пушкина-Ломоносова" или "Менделеева-Римского-Корсакова-Бестужева-Рюмина"!— Петрович (@wpetrovich) 4 декабря 2018 г.
К имени Ломоносова предлагают присоединить еще несколько фамилий выдающихся исторических личностей.
Горячие новости: аэропорт «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова. Т.е., это опять пешком за обозом, что ли?— Шарман с бубном (@azayz) 4 декабря 2018 г.
Стоит ли переименовывать аэропорты Московского региона?
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