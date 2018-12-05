Новые имена московских аэропортов, которые выбрали в ходе всероссийского конкурса «Великие имена России», вызвали широкий резонанс в соцсетях. Итоги объявили во вторник вечером, и пользователи начали активно их комментировать.

Шереметьево имени Пушкина

Всего в конкурсе «Великие имена России» участвовали 42 российских аэропорта. Проголосовать за имена, которые присвоят воздушным гаваням России, россияне могли на сайте проекта. Итоги голосования подвели 4 декабря в Общественной палате РФ.

В частности, жители Московского региона выбирали имена для аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

В итоге стало известно, что аэропорт Шереметьево будет называться в честь великого поэта Александра Пушкина. Пушкину в конкурсной борьбе уступили Дмитрий Менделеев (18% голосов), Константин Рокоссовский (15%) и Андрей Туполев (26%).

Международный аэропорт Домодедово теперь будет носить имя выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова – он вырвался вперед с 71% голосов. В качестве альтернатив предлагались имена Георгия Жукова (13%), Михаила Кутузова (9%) и Евгения Примакова (5%), но они потерпели поражение.

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С Внуковым не определились

Больше всего, по мнению некоторых пользователей, повезло аэропорту Жуковский в Подмосковье, который даже не пришлось переименовывать.

Но это уже другой Жуковский друзья мои pic.twitter.com/hecsz9qgGw — Igor (@krupenkov) 4 декабря 2018 г.

А вот с именем для аэропорта Внуково пока не определились, решение по нему примут в ближайшие дни. Всего за наименование аэропорта Внуково проголосовали 130,7 тысячи человек, и большинство из них отдали свои голоса за имя академика Сергея Королева (43%). Еще по 28% проголосовали за Андрея Туполева и Константина Циолковского.

Кстати, Москва отвоевала имя Пушкина у Питера. Аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга, за который боролись сторонники Александра Невского, Петра Великого и Александра Пушкина, выходит во второй тур, как и некоторые другие аэропорты, вокруг которых развернулись настоящие баталии.

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«Садиться под стихи»

После объявления итогов конкурса тут же посыпались критические и юмористические твиты. Пользователи Twitter попытались осмыслить новые наименования и связать их с привычными названиями аэропортов.

Некоторые пользователи предположили, что новые названия вряд ли приживутся, потому что «притянуты за уши».

Аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова - итоги голосования.

Очень хорошие названия. Но взлетать и приземляться мы все равно будем в Шарике и Домике. Ну и Внучке. Куда ж без него😉 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 4 декабря 2018 г.

Другие стали шутить на тему того, что теперь самое время переименовать Пушкинскую площадь в честь Шереметьева. «Аэропорт Шереметьево им. Пушкина – Пушкинская площадь им. Шереметьева», - написал в Twitter пользователь Беспартийный.

Аэропорт Шереметьево им. Пушкина. Пушкинская площадь им. Шереметьева. — Беспартийный (@Petrovichmos) 4 декабря 2018 г.

Третьи придумывают рифмы к новым наименованиям.

аэропорт имени пушкина, терминал колотушкина — Evgeny Volokhin (@parlarenostro) 4 декабря 2018 г.

А четвертые уже предвидят возможную путаницу. Как бы теперь по ошибке вместо Шереметьево не приехать в подмосковный город Пушкино, где самолеты не летают».

Только самое главное - не перепутать теперь аэропорт Пушкино с городом Пушкино ))). Напомню, в городе Пушкино самолёты не летают =))) https://t.co/FFJZ3dIZRU — Alexandre Alenin (@alexandrealenin) 4 декабря 2018 г.

Беспокоятся не только москвичи – жители Санкт-Петербурга тоже готовятся к недоразумениям с таксистами.

"Мне на Александра Невского, пожалуйста"

*через 10 минут, не понимая куда едет водитель*

" НЕ В АЭРОПОРТ <KZNM" — дно душевное (@radomskiy_) 4 декабря 2018 г.

Но тут есть и свой плюс – «будем теперь под стихи садиться», комментируют остроумные пользователи Twitter.

Например, пользователь «Твиттера» под ником Генси, недолго думая, уже придумал несколько четверостиший.

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил,

И назвал мной аэропорт. — Генси ☮ (@fcuktv) 4 декабря 2018 г.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

И стал я именем для аэропорта»

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«Пешком за обозом»

Новое имя аэропорта Шереметьево тоже вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Предлагаю называть аэропорты не именем одного великого человека, а именем двоих, троих и более! Аэропорт "Пушкина-Ломоносова" или "Менделеева-Римского-Корсакова-Бестужева-Рюмина"! — Петрович (@wpetrovich) 4 декабря 2018 г.

К имени Ломоносова предлагают присоединить еще несколько фамилий выдающихся исторических личностей.

Горячие новости: аэропорт «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова. Т.е., это опять пешком за обозом, что ли? — Шарман с бубном (@azayz) 4 декабря 2018 г.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли переименовывать аэропорты Московского региона? 31% Да, это поможет как россиянам, так и иностранцам запомнить название того или иного аэропорта 31% Предпочитаю оставить все как есть 31% Пусть остальные переименовывают, но московские трогать не нужно 31% Мне все равно Результаты

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