РИАМО - 5 дек. В столице генерального директора ООО «ПО Маслодел» обвиняют в производстве и сбыте продукции, опасной для здоровья потребителей, установлено, что подозреваемый в течение шести лет торговал молочными продуктами с нарушением санитарных требований, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, с августа 2012 года по 19 ноября 2018 года генеральный директор ООО «ПО Маслодел» совместно с неустановленными лицами из корыстных побуждений осуществляли производство молочной продукции с нарушениями санитарно-технического состояния и с указанием на маркировке готовой продукции несоответствующей действительности даты ее производства», – отметила Иванова.

Кроме того, в мае 2017 года соучастники поставляли в магазины и пункты общественного питания Москвы сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТ и технического регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В исследованной молочной продукции обнаружили опасное для жизни человека микробное загрязнение, плесень и дрожжи в недопустимых количествах, бактерии кишечных палочек, золотистый стафилококк.

По ее словам, всего было проведено более семи обысков по месту жительства обвиняемого, в офисных помещениях и по адресу производства масла. Изъято более 30 тонн готовой продукции и 100 тонн сырья, а также бухгалтерская документация.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Обвиняемый заключен под стражу. Назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Продолжается расследование уголовного дела.

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