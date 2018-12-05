РИАМО - 5 дек. Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию об угрозе взрыва на девяти московских вокзалах 4 декабря, взрывоопасных предметов в зданиях не обнаружили, сообщает «Интерфакс».

«Информация об угрозе взрыва на вокзалах в ходе проверки не подтвердилась», – говорится в сообщении.

Звонки о якобы заложенных бомбах на девяти столичных вокзалах поступили во вторник. Сообщалось о минировании Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Пассажиров и сотрудников частично эвакуировали.

В настоящий момент правоохранительные органы Москвы устанавливают личность звонившего.

28 ноября в столице из-за ложных сообщений о заложенных бомбах эвакуировали посетителей и персонал 14 торговых центров. Взрывоопасных предметов также не обнаружено.

Волна ложных звонков телефонных террористов началась в России в сентябре 2017 года. Тогда было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась. Позже замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали из Сирии, Украины, Турции, США и Канады.