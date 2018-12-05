РИАМО - 5 дек. Подмосковные власти оказали двум сельскохозяйственным кооперативам региона грантовую поддержку в размере почти 60 миллионов рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В областном Минсельхозпроде состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение гранта. Оценка заявок осуществлялась по балльной системе. Победителями признаны кооперативы, набравшие наибольшее количество баллов.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» находится в городском округе Мытищи и занимается переработкой молока. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Можайский» из Можайского округа планирует заниматься переработкой мяса крупного и мелкого рогатого скота.
«Усадьба Поседкино» планирует направить средства гранта на приобретение сельскохозяйственной техники для ввода в сельхозоборот новых земель и специализированного автотранспорта для решения проблем с реализацией молочной продукции. Также планируется покупка дополнительного оборудования для переработки молока», - отметил Разин.
По словам министра, в состав кооператива «Усадьба Поседкино» входят крупные фермеры городских округов Шаховская, Дмитровский, Мытищи, большинство из которых ранее получали гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм.
«Развитие материально-технической базы этого кооператива будет способствовать увеличению поголовья в хозяйствах его членов и, соответственно, увеличению объема переработанного и реализованного молока. Так, к 2023 году планируется увеличить объемы производства молока в хозяйствах членов кооператива до 3,5 тысяч тонн, а это почти в два раза больше, чем в 2018 году», - подчеркнул Разин.
СППК «Можайский» был зарегистрирован в 2017 году. Средства гранта кооператив направит на приобретение модульного комплекса по убою скота и его переработке мощностью до 5 тонн мяса в сутки, а также на покупку специализированного автотранспорта и оборудования.
«Половина членов кооператива, это семь фермеров, ранее являлись получателями поддержки начинающих фермеров и поддержки развития семейных животноводческих ферм. Ожидаемые результаты этой грантовой поддержки - производство 360 тонн мяса в год», - сказал Разин.
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