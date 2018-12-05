РИАМО - 5 дек. Подмосковные власти оказали двум сельскохозяйственным кооперативам региона грантовую поддержку в размере почти 60 миллионов рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В областном Минсельхозпроде состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение гранта. Оценка заявок осуществлялась по балльной системе. Победителями признаны кооперативы, набравшие наибольшее количество баллов.

«Гранты в размере 23,1 миллиона рублей и 34,5 миллионов рублей на развитие материально-технической базы получили кооперативы «Усадьба Поседкино» и СППК «Можайский», - сказал Разин.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» находится в городском округе Мытищи и занимается переработкой молока. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Можайский» из Можайского округа планирует заниматься переработкой мяса крупного и мелкого рогатого скота.

«Усадьба Поседкино» планирует направить средства гранта на приобретение сельскохозяйственной техники для ввода в сельхозоборот новых земель и специализированного автотранспорта для решения проблем с реализацией молочной продукции. Также планируется покупка дополнительного оборудования для переработки молока», - отметил Разин.

По словам министра, в состав кооператива «Усадьба Поседкино» входят крупные фермеры городских округов Шаховская, Дмитровский, Мытищи, большинство из которых ранее получали гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм.

«Развитие материально-технической базы этого кооператива будет способствовать увеличению поголовья в хозяйствах его членов и, соответственно, увеличению объема переработанного и реализованного молока. Так, к 2023 году планируется увеличить объемы производства молока в хозяйствах членов кооператива до 3,5 тысяч тонн, а это почти в два раза больше, чем в 2018 году», - подчеркнул Разин.

СППК «Можайский» был зарегистрирован в 2017 году. Средства гранта кооператив направит на приобретение модульного комплекса по убою скота и его переработке мощностью до 5 тонн мяса в сутки, а также на покупку специализированного автотранспорта и оборудования.

«Половина членов кооператива, это семь фермеров, ранее являлись получателями поддержки начинающих фермеров и поддержки развития семейных животноводческих ферм. Ожидаемые результаты этой грантовой поддержки - производство 360 тонн мяса в год», - сказал Разин.