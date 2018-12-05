РИАМО - 5 дек. Сотрудники полиции в подмосковной Шаховской задержали 41-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в краже цветного металла на 1,2 миллиона рублей, а также в серии аналогичных преступлений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, путем отжатия стеклопакета и спиливания навесного замка, проник в помещение коммерческой организации, занимающейся металлообработкой, расположенной на улице Базаева, откуда похитил заготовки изделий и остатки материалов из цветного металла», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Задержанный также подозревается в серии аналогичных краж. В частности, установлена его принадлежность к восьми эпизодам, связанным с кражами имущества граждан из частных домов и бытовок.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления его причастности к другим преступлениям.

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