РИАМО - 5 дек. Каменное трехэтажное здание с подвалом и мезонином на улице Старой Басманной в Москве признали объектом культурного наследия, там располагался доходный дом купца Алексея Пантелеева, здание построили в 1874 году, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Это характерный образец московского доходного дома второй половины XIX века. В основном квартиры здесь снимали горожане среднего достатка. Здание сохранило первоначальный облик и обладает архитектурно-художественной ценностью. Доходный дом купца Алексея Пантелеева просматривается со стороны Старой Басманной улицы и формирует ее архитектурный облик. Хорошая сохранность как самого здания, так и его планировки позволяет включить памятник в реестр объектов культурного наследия столицы», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Строение п-образной формы сохранило черты городской эклектики второй половины XIX века. Его фасад украшен пилястрами, окна обрамлены наличниками, а карниз декорирован «сухариками» — выступами в виде зубцов. Небольшой мезонин увенчан фигурным фронтоном, по центру фасада расположена проездная арка. Со стороны двора доходный дом имеет два симметричных крыла, где первоначально размещались черные лестницы и ретирады (уборные). На лестничных клетках уцелела первоначальная отделка — карнизы и перила.

Усадьбу на Старой Басманной улице купец Алексей Александрович Пантелеев приобрел у московской мещанки Клавдии Кулаковой. Новый владелец решил перестроить здание, чтобы превратить его в доходный дом. Получив соответствующее разрешение от городской управы, он обратился к выпускнику Московского училища живописи, ваяния и зодчества Николаю Колыбелину. Архитектурный проект предполагал изменение фасада, планировки и переоборудование подвала в жилой этаж.

«Здание остается жилым и сегодня: на его первом этаже расположены офисные помещения, на втором и третьем — квартиры. Статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому на Старой Басманной улице охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем Департамента культурного наследия и после согласования с ним. Здание запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать», - уточняется в сообщении.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.