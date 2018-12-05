РИАМО - 5 дек. В московском метро на семи станциях заменят навесы над входами в вестибюли, они защищают лестницы, ведущие к входу в подземку, и пассажиров от дождя и снега, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Работники метро также обновят облицовку пола и стен в подземных переходах этих семи станций, установят дополнительные торговые павильоны. В переходах станет светлее и красивее. Для маломобильных пассажиров будут предусмотрены тактильная плитка на полу, поручни на лестницах и более легкие двери на входах», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые конструкции начали устанавливать на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская». Навесы из прочного стекла и металла будут гармонично вписываться в городское пространство. Всего над входами на станции установят 28 новых конструкций. Больше всего навесов сделают на «Преображенской площади» (восемь) и «Войковской» (шесть).

Специалисты столичной подземки также отремонтируют лестницы, которые ведут из подземного перехода метро на улицу. Они выровняют ступени, заново облицуют стены и сами лестницы. Помимо этого, обновят системы подогрева на лестничных спусках, чтобы в холодное время года на них не скапливались вода и снег.

Во время ремонта станции закрывать не будут. Большую часть работ выполнят в ночные часы. Лестницы, над которыми установят навесы, временно закроют для пассажиров. При этом соседние лестницы будут доступны, и ремонт не помешает горожанам.

Работы по замене навесов на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад», «Черкизовская» закончатся во втором квартале 2019 года.

Навесы на станциях столичной подземки начали обновлять с 2015 года. С тех пор специалисты метро отремонтировали или заменили 135 таких конструкций на станциях в центре Москвы и в отдаленных районах города. Например, новые навесы появились на «Дмитровской», «Автозаводской», а также на станциях «Орехово», «Ясенево» и «Крестьянская Застава».

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