РИАМО – 5 дек. В Москве и Подмосковье в среду местами ожидаются небольшие осадки, благодаря влиянию теплого фронта температура воздуха днем повысится до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем под влиянием теплого атмосферного фронта с запада в столице и области потеплеет. Днем температура воздуха в Москве составит минус 1 – плюс 1 градус, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Местами пройдут слабые осадки, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется на повышенном фоне, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе погода по влиянию на организм дискомфортная, повышенная влажность воздуха в сочетании с колебаниями температуры и атмосферного давления, пониженного содержания кислорода в воздухе могут усиливать симптомы погодообусловленных обострений и метеопатических реакций. При таких изменениях происходят обострения хронических болезней, так как они бьют по самым ослабленным звеньям организма.

«Это могут быть старые травмы, переломы суставов и костей, ослабленные иммунные механизмы, переутомление и нервные расстройства. У гипертоников, гипотоников, у метеочувствительных людей с нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться резкое ухудшение самочувствия, возможны появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, скачки артериального давления», - добавляют специалисты.

Кроме того, влажная погода с низким содержанием кислорода в воздухе - частая причина недомогания и ухудшения самочувствия при бронхо-легочных заболеваниях. Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит обращать внимание на медицинские прогнозы погоды, они помогут своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния.