РИАМО - 4 дек. Численность участников программы «Московское долголетие» может стать сопоставимой количеству учащихся в системе дошкольного образования в столице, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас около 3 миллионов пенсионеров. Сегодня уже записалось (в программу «Московское долголетие» - ред.) около 170 тысяч. Цифра очень быстро обновляется, может быть, сейчас уже 180 тысяч. Это большое количество. Например, в садах у нас около 450 тысяч детей, и около 200 тысяч пенсионеров, которые будут заниматься или уже занимаются в различных кружках, - это почти половина всего дошкольного образования», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Как предположил мэр, в ближайший год эта цифра составит 200-300 тысяч.

«Это уже цифра сопоставимая с системой образования в Москве, огромная цифра. Нужна огромная система, серьезные затраты, хорошее администрирование, чтобы это были качественные, интересные услуги», - добавил мэр.

«Московское долголетие» – проект для горожан старшего возраста, которые хотят реализовать себя, он стартовал 1 марта 2018 года. Цель проекта – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

Финансирование программы «Московское долголетие» в 2019-2021 годах может составить около 15 миллиардов рублей из городского бюджета.