РИАМО - 4 дек. В столице проведут эксперимент, в рамках которого пациентам будут выдавать деньги на покупку необходимого редкого лекарства, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для некоторых больных не подходят стандартные лекарства, которые мы закупаем. Им требуются специальные лекарства, специальных наименований, которые подходят для этого больного. В запасе, как правило, таких лекарств нет. <…> Мы приняли решение в проведении эксперимента, когда по решению врачебной комиссии этому пациенту выдается денежный эквивалент, на который он купит необходимое лекарство», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что количество жалоб, связанных с получением льготных лекарств в Москве, значительно стало меньше.

«Мы, конечно, будем стараться, чтобы вся номенклатура льготных лекарств была в запасе», - добавил Собянин.