РИАМО - 4 дек. Музыкальные специалисты британского издания The Guardian составили список лучших композиций уходящего года, сообщает во вторник Газета.ru.

«Первое место, по мнению критиков, должна занять песня This is America Дональда Гловера (сценическое имя Childish Gambino). На втором месте расположилась Жанель Монэ с песней Make Me Feel, третью строчку заняла Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry, четвертую — Робин с песней Honey», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, Ариана Гранде также оказалась в десятке лучших с новой песней Thank U, а Робин - с лирической композицией Missing U.