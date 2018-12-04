РИАМО - 4 дек. В столичных школах нет дефицита преподавателей, для трудоустройства в образовательные организации города учителям приходится выдерживать серьезный конкурс, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дефицита преподавателей нет. Несколько лет тому назад он был. Но сегодня, чтобы устроиться учителем, во многих случаях нужно еще пройти серьезный конкурс. Проблем с этим не существует», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, в детских садах стало почти в полтора раза больше детей и эта «волна» постепенно переходит в школы.

«Так что надо смотреть, чтобы было достаточно школьных мест, строить новые школы», - сказал мэр.

Он добавил, что в московских школах практически нет открытых вакансий преподавателей.

«Вакансий в школах практически нет. Что касается школ, мы строим их, особенно в новых микрорайонах. Вообще количество школьников только прибавляется», - сказал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что многие школы и детские сады объединены в единый образовательный центр. За счет этого существует практически стопроцентная гарантия, что без всяких хлопот ребенок перейдет из детского сада в первый класс.

«В этом была задумка, чтобы ребенок еще в детском саду готовился к школе. Такая тесная связь двух уровней образования, за счет которой переход из детсада в школу намного упростился», - пояснил Собянин.