РИАМО - 4 дек. Столичный аэропорт «Шереметьево» планирует отобразить новое наименование в честь поэта Александра Пушкина на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Во вторник были официально опубликованы результаты конкурса «Великие имена России», по итогам народного голосования имя великого русского поэта Александра Пушкина дополнит наименование международного аэропорта «Шереметьево».

«Аэропорт «Шереметьево» отобразит новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов. В рамках обширной культурно-просветительской программы откроется литературная гостиная в музее истории «Шереметьева» (терминал F, пятый этаж), периодически будут проходить тематические фотовыставки, лекции и перформансы, знакомящие российскую и международную публику с неисчерпаемым творческим наследием поэта», - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко, весь многотысячный коллектив сотрудников аэропорта «Шереметьево» с радостью принял результаты масштабного общенационального проекта «Великие имена России» и гордится тем, что по итогам народного голосования аэропорту будет присвоено имя Александра Пушкина.

По его словам, помимо высокого качества обслуживания пассажиров, одной из важнейших задач для компании является знакомство гостей аэропорта с богатейшим историко-культурным наследием России.

«Мы стремимся реализовать это в архитектурно-дизайнерских решениях новых терминалов, с помощью уникальных мультимедийных экранов, арт-объектов и выставочно-культурных мероприятий. В интерьерах нового терминала В на масштабных digital-панелях уже сегодня транслируются позитивные визуальные образы и национальное достояние России: балетные постановки, часы на Спасской башни, музейные экспозиции, достопримечательности и памятники русской культуры. А уже в ближайшем будущем будут созданы и представлены вниманию пассажиров видеосюжеты с литературными образами и сказочными персонажами произведений Пушкина», - добавил Василенко.

Уже в рамках предстоящего традиционного Дня пассажира 20 декабря в «Шереметьеве» путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России.

«Средства индивидуализации акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» останутся прежними: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение», - подчеркивается в материале.

«Великие имена России» – это национальный конкурс по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой.