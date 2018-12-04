РИАМО - 4 дек. Количество бесперспективных долгостроев в столице за последние годы сократилось в три раза, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.



«В Москве очень много объектов недостроя, полузаброшенных, как Ховринская больница. Оказалось, что их физически невозможно достроить из-за технического состояния. <…> Это частные объекты или федеральная собственность. Надо работать с владельцами для того, чтобы определить их судьбу. Но их (долгостроев – ред.) стало почти в три раза меньше за последние годы», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».



Он отметил, что из 700 недостроев и долгостроев без решения остались около 200 объектов.