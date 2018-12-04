РИАМО - 4 дек. В начале следующего года в Москве приступят к реконструкции развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«К реконструкции развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе приступят в начале 2019 года. Конкурс уже разыгран, подрядчик есть, скоро выйдет на работу», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что за восемь лет в Москве построили и реконструировали 820 километров дорог, а также 254 искусственных сооружения. 2018 год стал рекордным по темпам дорожного строительства в городе.