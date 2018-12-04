РИАМО - 4 дек. Лифты для маломобильных граждан на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена запустят в начале 2019 года, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«На трех новых станциях (Солнцевского радиуса метро - ред.) уже лифты запущены, на остальных будут запущены в начале 2019 года», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» на «желтой» ветке метро начали работать 30 августа.

Солнцевский радиус сейчас включает 11 станций — от «Петровского парка» до «Парка Победы». В будущем ветку продлят еще на две станции до аэропорта «Внуково». Поезда, следующие на север, доезжают до «Петровского парка» Большой кольцевой линии, а составы, которые следуют в обратном направлении, довозят пассажиров до «Делового центра» Большой кольцевой линии или до «Рассказовки» Солнцевской линии — в зависимости от конечной станции, указанной на информационном табло в передней части головного вагона.