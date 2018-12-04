РИАМО – 4 дек. Самой влиятельной женщиной 2018 года, по мнению журнала Forbes, стала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Газета.ru.
«На второй строчке рейтинга расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей — глава МВФ Кристин Лагард», - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, в топ-100 самых влиятельных женщин от России вошла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая оказалась на 49-й строчке рейтинга.
Помимо этого, в сотню попали королева Великобритании Елизавета II (она заняла 23 место), а также дочь президента США Иванка Трамп – она разместилась на 24-й строчке рейтинга.
Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.
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