РИАМО – 4 дек. Самой влиятельной женщиной 2018 года, по мнению журнала Forbes, стала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Газета.ru.

«На второй строчке рейтинга расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей — глава МВФ Кристин Лагард», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в топ-100 самых влиятельных женщин от России вошла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая оказалась на 49-й строчке рейтинга.

Помимо этого, в сотню попали королева Великобритании Елизавета II (она заняла 23 место), а также дочь президента США Иванка Трамп – она разместилась на 24-й строчке рейтинга.

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.