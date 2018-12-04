РИАМО - 4 дек. Больше половины пациентов в столице удовлетворены уровнем городского здравоохранения, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если в 2010 году лишь только 30% пациентов говорили о том, что вроде ничего у нас здравоохранение, а 70% говорили, что полный отстой и так далее, то сегодня больше половины пациентов удовлетворены здравоохранением», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Он подчеркнул, что развитие и повышение качества здравоохранения являются одним из главных приоритетов для правительства Москвы.